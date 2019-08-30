Украина и Россия начали обмен пленными - СМИ
09:00 30.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Украина и Россия начали обмен пленными. Об этом у себя в Facebook'е сообщил новый прокурор Украины Руслан Рябошапка. По его словам, на Украину отправлены, — цитирую — «моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб». Российская сторона эту информацию еще не подтвердила.
Как передает «Украинская правда», заключенных будет встречать в аэропорту Жуляны президент Украины Владимир Зеленский. Кого из россиян передала Украина, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что украинские заключенные были переведены для подготовки к обмену из региональных учреждений ФСИН в столичный СИЗО. Издание Baza сообщало, что около часа ночи на аэродроме Остафьево в Новой Москве приземлился неопознанный самолет. Издание связывало это с предстоящим обменом. Эхо Москвы
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