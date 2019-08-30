В Екатеринбурге самолет вынужденно приземлился из-за столкновения с птицами
09:05 30.08.2019 Источник: Lenta.ru
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus 321, летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан), совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.
После взлета командир судна доложил о возможном повреждении колеса из-за птиц. При осмотре взлетной полосы были обнаружены останки животного происхождения и перья. Пилот решил приземлиться в Кольцово «Екатеринбург» для осмотра лайнера.
На борту самолета находились 193 пассажира и также четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
Позднее в пресс-службе авиакомпании рассказали агентству ТАСС, что повреждений воздушного судна не обнаружено, пассажиры продолжат полет на этом же самолете после дозаправки. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 30.08.2019
- Трамп отменил поездку в Польшу
- 09:20 30.08.2019
- Информация о завершении обмена не соответствует действительности - офис президента Украины
- 09:00 30.08.2019
- Украина и Россия начали обмен пленными - СМИ
- 22:40 29.08.2019
- Сотни военных правительственных войск Йемена попали под авиаудар самолетов ОАЭ
- 22:00 29.08.2019
- США могут потребовать с Китая долги вековой давности
- 21:20 29.08.2019
- РФ выплатит Совету Европы порядка 55 млн евро
- 20:40 29.08.2019
- Потребность во Фризиуме есть у 2-3 тысяч детей - Скворцова
- 20:00 29.08.2019
- Польша будет продавать Украине регазифицированный СПГ из США - PGNIG
- 19:20 29.08.2019
- В Бурятии будут бороться с онкозаболеваниями крестными ходами
- 18:40 29.08.2019
- Екатеринбургский митрополит поставил веру выше законов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать