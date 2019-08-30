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В Екатеринбурге самолет вынужденно приземлился из-за столкновения с птицами

09:05 30.08.2019 Источник: Lenta.ru

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus 321, летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан), совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

После взлета командир судна доложил о возможном повреждении колеса из-за птиц. При осмотре взлетной полосы были обнаружены останки животного происхождения и перья. Пилот решил приземлиться в Кольцово «Екатеринбург» для осмотра лайнера.

На борту самолета находились 193 пассажира и также четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Позднее в пресс-службе авиакомпании рассказали агентству ТАСС, что повреждений воздушного судна не обнаружено, пассажиры продолжат полет на этом же самолете после дозаправки.  Lenta.Ru

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