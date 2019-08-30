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НОВОСТИ

Депутат предложил продлить летние каникулы до октября

11:00 30.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением продлить летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября. Господин Власов предлагает реализовать соответствующий пилотный проект в Дальневосточном регионе, в частности, в Хабаровском и Приморском крае.

Кроме того, продление каникул, по мнению депутата, позволит учащимся получить больше практических знаний во время летней подработки.  Коммерсантъ

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