Депутат предложил продлить летние каникулы до октября
11:00 30.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением продлить летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября. Господин Власов предлагает реализовать соответствующий пилотный проект в Дальневосточном регионе, в частности, в Хабаровском и Приморском крае.
Кроме того, продление каникул, по мнению депутата, позволит учащимся получить больше практических знаний во время летней подработки. Коммерсантъ
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