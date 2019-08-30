Трамп отменил поездку в Польшу

09:32 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.



Трамп решил остаться в стране в связи с надвигающимся на штат Флорида ураганом «Дориан». По оценке метеорологов, шторм обрушится на восточное побережье США в понедельник, скорость ветра в этом урагане может превысить 200 километров в час.



Президент пообещал, что посетит Польшу «в ближайшем будущем», однако пока останется дома, чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме. Lenta.Ru

