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НОВОСТИ

Верховная рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

10:00 30.08.2019 Источник: Российская газета

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Документ предполагает исключение нормы, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента. При этом депутаты не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте.  "РГ"

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