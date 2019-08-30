Верховная рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
10:00 30.08.2019 Источник: Российская газета
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Документ предполагает исключение нормы, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента. При этом депутаты не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте. "РГ"
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