Эпидемия свинки охватила центры содержания мигрантов в США

10:05 Источник: РОСБАЛТ

В центрах содержания мигрантов в США зарегистрирована эпидемия свинки, передает телеканал ABC News со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно отчету ведомства, известно о 931 случае заболевания в 57 учреждениях в 19 штатах. При этом заболели как мигранты, так и персонал центров содержания.

При этом миграционные службы США сообщили, что прививки мигрантам делаются только по запросу или «в случае необходимости по медицинским показаниям».

«Свинка» или эпидемический паротит — острая вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем от больных во время кашля или чихания. Заболевание опасно развитием менингита, орхита, панкреатита. Росбалт