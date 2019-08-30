Иранская ракета-носитель со спутником на борту взорвалась во время запуска

10:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Иранская ракета-носитель со спутником на борту взорвалась при запуске на космодроме имени Имама Хомейни на севере страны, заявили иранские и американские чиновники.

Первыми о неудавшемся запуске написали американские СМИ, проанализировавшие спутниковые снимки компании Planet Labs Inc.



В Иране несколько часов не подтверждали ни попытку запуска, ни ее провал, хотя 13 августа министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Джавад Азари-Джахроми заявлял, что готовится к запуску еще один спутник - "Нахид-1".



Несколько часов спустя анонимный источник в космическом агентстве Исламской республики подтвердил агентству Рейтер, что взорвалась действительно ракета-носитель со спутником.



"Возникли какие-то технические проблемы, и она взорвалась, но наши молодые ученые работают над решением проблемы", - цитирует источник агентство. Телекоммуникационный аппарат должен был провести на орбите около двух месяцев. Русская служба Би-би-си

