Пентагон хочет продолжения военной помощи Украине - источник

10:32 Источник: Газета.Ru

Источники проинформировали о том, что Пентагон выступает за продолжение оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico. В ведомстве заявили, что пересмотрели пакет помощи и выступают за то, чтобы сохранить его в дальнейшем. По словам источника, заключение Пентагона было направлено в Белый дом.

Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Газета.Ru

