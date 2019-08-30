Пентагон хочет продолжения военной помощи Украине - источник
10:32 30.08.2019 Источник: Газета.Ru
Источники проинформировали о том, что Пентагон выступает за продолжение оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico. В ведомстве заявили, что пересмотрели пакет помощи и выступают за то, чтобы сохранить его в дальнейшем. По словам источника, заключение Пентагона было направлено в Белый дом.
Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Газета.Ru
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