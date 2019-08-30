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Информация о завершении обмена не соответствует действительности - офис президента Украины

09:20 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис президента Украины подтвердил информацию, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой пока не завершен.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в "Фейсбуке" офиса Зеленского. 

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