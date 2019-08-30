Взрыв под Северодвинском произошел при подъеме затонувшей ядерной ракеты - CNBC
11:05 30.08.2019 Источник: Фонтанка.ру
Взрыв под Северодвинском мог произойти во время операции по подъему ядерной ракеты, затонувшей на дне. Об этом 29 августа пишет CNBC со ссылкой на данные американской разведки.
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — заявил источник издания. По данным собеседником CNBC, взрыв якобы произошел на одном из судов, участвовавших в операции, это вызвало реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации. У американской разведки нет данных о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде.
Отметим, CNBC сообщало о затоплении российской ядерной ракеты еще в августе 2018 года. Правда, речь тогда шла о Баренцевом море, а не Белом, где произошел инцидент 8 августа 2019-го. Фонтанка
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