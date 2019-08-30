Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами - Золотов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия планирует оснастить своих сотрудников и военнослужащих видеорегистраторами, которые будут использоваться для фиксации обстановки, в том числе на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

"Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов. Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы - при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов", - сказал он.

