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NYT раскрыла причину отставки личного помощника Трампа

11:32 30.08.2019 Источник: Газета.Ru

В США ушла в отставку личный помощник президента страны Дональда Трампа Мадлен Вестерхут. Об этом пишет The New York Times.

По словам источников, женщина покинула свой пост в четверг, 29 августа. Решение об ее увольнении было принято после того, как главе государства стало известно, что она поделилась с журналистами деталями о его отпуске в Нью-Джерси.  Газета.Ru

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