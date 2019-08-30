NYT раскрыла причину отставки личного помощника Трампа

11:32 Источник: Газета.Ru

В США ушла в отставку личный помощник президента страны Дональда Трампа Мадлен Вестерхут. Об этом пишет The New York Times.

По словам источников, женщина покинула свой пост в четверг, 29 августа. Решение об ее увольнении было принято после того, как главе государства стало известно, что она поделилась с журналистами деталями о его отпуске в Нью-Джерси. Газета.Ru

