NYT раскрыла причину отставки личного помощника Трампа
11:32 30.08.2019 Источник: Газета.Ru
В США ушла в отставку личный помощник президента страны Дональда Трампа Мадлен Вестерхут. Об этом пишет The New York Times.
По словам источников, женщина покинула свой пост в четверг, 29 августа. Решение об ее увольнении было принято после того, как главе государства стало известно, что она поделилась с журналистами деталями о его отпуске в Нью-Джерси. Газета.Ru
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