На Северном Кавказе с начала года задержаны 73 человека, участвовавших в НВФ
12:00 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединенная группировка войск провела с начала года около 1,5 тыс. спецмероприятий на Северном Кавказе, в ходе которых ликвидированы более 20 участников бандгрупп, а также задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.
"В этом году было проведено около 1,5 тыс. специальных операций, в результате которых ликвидированы 22 участника бандгрупп, 4 базы боевиков и 93 схрона. Задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях", - сказал он.
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