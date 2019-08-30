На Северном Кавказе с начала года задержаны 73 человека, участвовавших в НВФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенная группировка войск провела с начала года около 1,5 тыс. спецмероприятий на Северном Кавказе, в ходе которых ликвидированы более 20 участников бандгрупп, а также задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"В этом году было проведено около 1,5 тыс. специальных операций, в результате которых ликвидированы 22 участника бандгрупп, 4 базы боевиков и 93 схрона. Задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях", - сказал он.

