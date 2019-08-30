На треть увеличился ввоз пластикового мусора из-за границы в РФ
12:05 30.08.2019 Источник: РБК
Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, «мусорной реформы». Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке.
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