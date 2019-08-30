Жителей Пакистана призвали на полчаса приостановить работу в поддержку населения Кашмира

12:20 Источник: Эхо Москвы

Власти Пакистана призвали жителей страны на полчаса приостановить работу в поддержку населения Кашмира. Одновременно это будет акция против решения Индии лишить регион автономии. Пакистанский премьер Имран Хан недавно призвал жителей страны выходить на полчаса на улицы каждую пятницу. Сегодня должна пройти первая такая акция солидарности с Кашмиром. Хан обещал также поднять вопрос о принадлежности региона на Генассамблее ООН в конце сентября.

Премьер Индии Нарендра Моди немного раньше сказал, что ситуация со спорным регионом касается только их и Пакистана. В индийском Кашмире последние недели неспокойно. Тысячи человек протестуют против решения Нью-Дели лишить регион автономии. Несколько десятков человек погибли, тысячи задержаны. Волнения не утихают с начале августа когда правительство Индии ввело в штате Джамму и Кашмир на севере страны прямое федеральное управление, отменив особый статус региона.



Туда ввели армейские части, установили комендантский час и отключили связь. Джамму и Кашмир единственный индийский штат, в котором большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в их поддержке Нью-Дели обвиняет власти Пакистана.



Индия и Пакистан не могут поделить Кашмир с 40-х годов прошлого века и даже не провели там чёткую границу. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Министр обороны Индии не исключил пересмотра положения своей ядерной доктрины, которое обязывает не применять первыми такой вид оружия. Эхо Москвы

