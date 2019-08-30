Рогозин уверен, что милитаризация космоса неизбежна

13:00 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Рогозин считает, что милитаризация космоса неизбежна. У себя в «Твиттере» он пишет, что в Роскосмосе, который он возглавляет, по этому поводу никто иллюзий не питает.

Таким образом он прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что отныне Штаты считают космос отдельным потенциальным театром военных действий. Накануне в США официально приступило к работе военное командование космическими силами. Эхо Москвы

