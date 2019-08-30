Полиция предостерегла москвичей от участия в несанкционированной акции 31 августа

12:32 Источник: НГ-Online

Москвичей призывают воздержаться от участия в несогласованной со столичными властями акции на Хохловской площади. Соответствующее обращение размещено на сайте Главного управления МВД России по Москве.



«В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем, предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам - воздержаться от участия в ней», - отмечают в столичной полиции.



По данным МВД, для "обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий" уже 30 августа амфитеатр работать не будет.

