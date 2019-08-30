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Олег Сенцов остается в Бутырском изоляторе - источник

13:05 30.08.2019 Источник: Интерфакс

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, все еще находится в Бутырском изоляторе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", - сказал собеседник агентства.

Касаясь путаницы и противоречивых сведений с местом пребывания одной из главных фигур обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, в частности, информации о том, что он находится в СИЗО "Лефортово", источник пояснил: "Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

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