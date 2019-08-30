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Рекордсмен мира по заплывам в холодной воде утонул во время тренировки в Енисее

13:20 30.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Рекордсмен мира по заплывам в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее. Причины случившегося пока неизвестны. Следившие за его тренировкой с берега, заметили, что голова спортсмена исчезла из виду. Его отыскали и вытащили из воды, но спасти Николая уже не удалось. Петшак выдерживал и куда более суровые условия во время своих занятий холодным плаванием. В 2013 году он вместе с другими энтузиастами переплыл Берингов пролив. Стартовав в России, команда через несколько суток десантировалась на берегу Аляски. Это достижение пока никто не превзошел. До этого были заплывы по многим сибирским рекам и озеру Байкал. Николай не был пловцом и учился этому искусству по ходу дела. Всю свою жизнь он проработал на железной дороге, приехав на БАМ в 1975 году с самой первой бригадой. Петшак всегда говорил, что холод для него как наркотик, от которого невозможно отказаться. 

Николай Петшак создал в Красноярске собственный клуб закаливания Мегаполис.  Эхо Москвы

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