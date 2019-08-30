Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 год

13:32 Источник: Эхо Москвы

Министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на будущий год. Он составит почти 50 миллиардов долларов. В бюджет заложены расходы на приобретение у США боевых самолётов, а также размещение двух наземных комплексов ПРО американского производства. Наблюдатели отмечают, что военные расходы Японии растут уже восьмой год подряд. Эхо Москвы

