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НОВОСТИ

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 год

13:32 30.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на будущий год. Он составит почти 50 миллиардов долларов. В бюджет заложены расходы на приобретение у США боевых самолётов, а также размещение двух наземных комплексов ПРО американского производства. Наблюдатели отмечают, что военные расходы Японии растут уже восьмой год подряд.  Эхо Москвы

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