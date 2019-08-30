Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 год
13:32 30.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на будущий год. Он составит почти 50 миллиардов долларов. В бюджет заложены расходы на приобретение у США боевых самолётов, а также размещение двух наземных комплексов ПРО американского производства. Наблюдатели отмечают, что военные расходы Японии растут уже восьмой год подряд. Эхо Москвы
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