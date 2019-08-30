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Роттердам выбран в качестве места проведения "Евровидения-2020"

14:12 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландский город Роттердам примет песенный конкурс "Евровидение-2020". Об этом сообщил в пятницу организационный комитет мероприятия.

"Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами, - заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. - Мы выбираем концертный зал Ahoy, который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей".

Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая 2020 года, финал "Евровидения-2020" состоится 16 мая.

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