0
0
158
НОВОСТИ

Нововведения в законодательстве могут привести к тому, что люди перестанут платить по кредитам - коллекторы

14:32 30.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Коллекторы прогнозируют массовые отказы заёмщиков платить по кредитам. Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с большим дисконтом.

Минэкономики разработало изменения в закон, согласно которым кредитор будет обязан перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Как заявил «Говорит Москва» глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, нововведения могут спровоцировать «конец экономике».

«Массово люди перестанут платить по кредитам, по ссудам, по займам. Они будут говорить: а зачем нам платить? Что будет после этого? После этого банки и микрофинансовые организации скажут: а зачем нам кредитовать? И всё — конец экономике . Поэтому нужно говорить не о том, что здесь защита прав потребителей, а о том, что здесь слишком много популизма и попыток решить проблему за чужой счёт».

Мехтиев также подчеркнул, что коллекторы не будут покупать долги, потому что их никто не будет продавать. Он добавил, новая норма породит  большую нагрузку на судебную систему, так как представители банков начнут чаще обращаться в суды по невозвращенным кредитам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 30.08.2019
Максимальный уровень комиссий для магазинов в Системе быстрых платежей составит 0,7%
0
2
15:32 30.08.2019
Оснащение чиновников смартфонами на отечественной мобильной ОС откладывается
0
69
15:12 30.08.2019
Турция ведет переговоры с РФ по вопросу приобретения истребителей - Эрдоган
0
99
15:00 30.08.2019
Украина намерена добиться долгосрочного контракта с РФ на транзит газа - премьер
0
140
14:12 30.08.2019
Роттердам выбран в качестве места проведения "Евровидения-2020"
0
137
14:00 30.08.2019
Алюминиевая ассоциация представила мобильные вертолетные площадки для ООН
0
171
13:32 30.08.2019
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 год
0
198
13:20 30.08.2019
Рекордсмен мира по заплывам в холодной воде утонул во время тренировки в Енисее
0
228
13:05 30.08.2019
Олег Сенцов остается в Бутырском изоляторе - источник
0
228
13:00 30.08.2019
Рогозин уверен, что милитаризация космоса неизбежна
0
239

Возврат к списку