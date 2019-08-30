Нововведения в законодательстве могут привести к тому, что люди перестанут платить по кредитам - коллекторы

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Коллекторы прогнозируют массовые отказы заёмщиков платить по кредитам. Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с большим дисконтом.

Минэкономики разработало изменения в закон, согласно которым кредитор будет обязан перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.



Как заявил «Говорит Москва» глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, нововведения могут спровоцировать «конец экономике».



«Массово люди перестанут платить по кредитам, по ссудам, по займам. Они будут говорить: а зачем нам платить? Что будет после этого? После этого банки и микрофинансовые организации скажут: а зачем нам кредитовать? И всё — конец экономике . Поэтому нужно говорить не о том, что здесь защита прав потребителей, а о том, что здесь слишком много популизма и попыток решить проблему за чужой счёт».



Мехтиев также подчеркнул, что коллекторы не будут покупать долги, потому что их никто не будет продавать. Он добавил, новая норма породит большую нагрузку на судебную систему, так как представители банков начнут чаще обращаться в суды по невозвращенным кредитам.

