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Украина намерена добиться долгосрочного контракта с РФ на транзит газа - премьер

15:00 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина намерена добиться подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией на транзит газа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту", - цитирует Гончарука "24 канал". Вместе с тем глава правительства не стал разглашать подробности процесса подготовки к переговорам. "Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах", - добавил он.

Гончарук также заявил о "необходимости завершить анбандлинг "Нафтогаза" (разделение компании и выделение из нее газотранспортной системы - прим. ТАСС) в течение ближайших недель". Этот процесс является одним из требований ЕС к Украине и предпосылкой для заключения нового транзитного контракта.

В начале августа дипломатический источник в Брюсселе сообщал ТАСС, что трехсторонние министерские переговоры по газу намечены на 16 сентября в Брюсселе. Позднее Еврокомиссия предложила России и Украине провести встречу на неделе с 16 по 22 сентября.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет продлевать транзитный контракт на прежних условиях и изучает варианты на случай прекращения транзита.

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