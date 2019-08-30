Турция ведет переговоры с РФ по вопросу приобретения истребителей - Эрдоган

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ведет переговоры с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе и по теме истребителей ОКБ Сухого. Об этом в пятницу сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, чье заявление передал телеканал Эн-ти-ви.

"Наше сотрудничество с РФ [в сфере закупок вооружения] уже реализуется в рамках контракта по [зенитным ракетным системам] С-400. Но после того, что мы увидели на выставке [МАКС-2019], наши ведомства - Минобороны, Управление оборонной промышленности - продолжили переговоры с российской стороной", - сообщил президент, отвечая на вопрос, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как в Москве Эрдогану представили истребитель Су-57.

