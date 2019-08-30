0
0
68
НОВОСТИ

Оснащение чиновников смартфонами на отечественной мобильной ОС откладывается

15:32 30.08.2019 Источник: Ведомости

«Ростелеком» не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» (бывшая Sailfish), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Ростелекому», человек, слышавший об этом от сотрудника «Ростелекома», и человек, слышавший об этом от высокопоставленного чиновника. Минфин не намерен выделять деньги на покупку смартфонов, говорят все трое.

На 2019 г. такие расходы в бюджет не заложены, знает федеральный чиновник: обсуждается целесообразность самого проекта – поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с ОС «Аврора» требует слишком больших затрат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 30.08.2019
Максимальный уровень комиссий для магазинов в Системе быстрых платежей составит 0,7%
0
2
15:12 30.08.2019
Турция ведет переговоры с РФ по вопросу приобретения истребителей - Эрдоган
0
99
15:00 30.08.2019
Украина намерена добиться долгосрочного контракта с РФ на транзит газа - премьер
0
140
14:32 30.08.2019
Нововведения в законодательстве могут привести к тому, что люди перестанут платить по кредитам - коллекторы
0
160
14:12 30.08.2019
Роттердам выбран в качестве места проведения "Евровидения-2020"
0
137
14:00 30.08.2019
Алюминиевая ассоциация представила мобильные вертолетные площадки для ООН
0
171
13:32 30.08.2019
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 год
0
198
13:20 30.08.2019
Рекордсмен мира по заплывам в холодной воде утонул во время тренировки в Енисее
0
228
13:05 30.08.2019
Олег Сенцов остается в Бутырском изоляторе - источник
0
228
13:00 30.08.2019
Рогозин уверен, что милитаризация космоса неизбежна
0
239

Возврат к списку