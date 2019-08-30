Оснащение чиновников смартфонами на отечественной мобильной ОС откладывается
15:32 30.08.2019 Источник: Ведомости
«Ростелеком» не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» (бывшая Sailfish), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Ростелекому», человек, слышавший об этом от сотрудника «Ростелекома», и человек, слышавший об этом от высокопоставленного чиновника. Минфин не намерен выделять деньги на покупку смартфонов, говорят все трое.
На 2019 г. такие расходы в бюджет не заложены, знает федеральный чиновник: обсуждается целесообразность самого проекта – поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с ОС «Аврора» требует слишком больших затрат.
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