Оснащение чиновников смартфонами на отечественной мобильной ОС откладывается

15:32 Источник: Ведомости

«Ростелеком» не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» (бывшая Sailfish), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Ростелекому», человек, слышавший об этом от сотрудника «Ростелекома», и человек, слышавший об этом от высокопоставленного чиновника. Минфин не намерен выделять деньги на покупку смартфонов, говорят все трое.

На 2019 г. такие расходы в бюджет не заложены, знает федеральный чиновник: обсуждается целесообразность самого проекта – поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с ОС «Аврора» требует слишком больших затрат.

