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Максимальный уровень комиссий для магазинов в Системе быстрых платежей составит 0,7%

16:00 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России утвердил максимальный уровень банковских комиссий для магазинов при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей - 0,7%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово- сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Их диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия", - говорится в сообщении.

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