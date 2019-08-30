В Госдуме пояснили предложение о продлении школьных каникул

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме пояснили смысл инициативы о продлении школьных каникул. Депутат от ЛДПР Василий Власов в ходе беседы с «Говорит Москва» рассказал, что более всего в отсрочке начала учебного года нуждаются пострадавшие от паводков школьники с Дальнего Востока.

«На Дальнем Востоке, непосредственно в Приморье, на паводках, можно перенести занятия на октябрь, нежели на лодках добираться до школы. Когда успокоится ситуация с паводками и повышением уровня воды, тогда спокойно 1 октября дети пойдут учиться в школу».



Депутат предположил, что по всей стране большинство учащихся младших классов в начале осени будут находиться на даче с родственниками или в молодёжных лагерях. Старшеклассникам же, по мнению Власова, необходимо дополнительное время на подработки и отдых после июньских экзаменов.



Сегодня в Госдуме Власов предложил продлить летние каникулы всем российским школьникам на месяц.

