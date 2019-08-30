Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
16:32 30.08.2019
Московская прокуратура предупредила оппозиционного политика Любовь Соболь о недопустимости призывов к проведению несанкционированной акции в центре столицы в субботу. "Организатору указанного публичного массового мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения", - сообщается на сайте прокуратуры города Москвы.
Сторонники Соболь, которая не была зарегистрирована в качестве кандидата в Мосгордуму, распространяют призывы принять участие в не согласованном властями шествии "Против политических репрессий" от Чистых прудов до Пушкинской площади, 31 августа. При этом рядом, на проспекте Академика Сахарова, весь день будет проводиться городской молодежный фестиваль «PROлето».
"Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность", отмечают в прокуратуре.
Сегодня же московское управление МВД призвало москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади.
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