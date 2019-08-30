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Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

17:40 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Президенту Украины [приглашение] будет направляться", - сказал представитель Кремля.

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