Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
17:40 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Президенту Украины [приглашение] будет направляться", - сказал представитель Кремля.
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