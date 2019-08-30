Медведев предложил создать плавучие Дома культуры для работы на Волге
18:44 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство оборудования для углубления дна рек необходимо наладить в России, а также рассмотреть возможность производства речных плавучих фельдшерско-акушерских пунктов и домов культуры. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.
"По поводу дноуглубления - это тема абсолютно универсальная практически для всей Волги, - сказал он. - Дело не только в деньгах на соответствующие мероприятия, но и в оборудовании."
Глава правительства предложил создать плавучие фельдшерско-акушерские пункты, чтобы использовать их на всем протяжении реки. "Их можно и по Волге возить, это совершенно нормально. Это даже дешевле может быть (чем перевозка по автодорогам - прим. ТАСС), - отметил он. - И даже вот эти дома культуры, по которым у нас тоже целая программа. Можем посмотреть и на это направление, чтобы таким образом их транспортировать".
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