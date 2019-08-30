Зеленский предложил отстранять президента страны от власти за госизмену

18:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести в Конституцию Украины норму, позволяющую Верховной раде объявить импичмент главе государства в случае государственной измены. Об этом говорится в тексте проекта закона об особой процедуре устранения президента.

"Верховная рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады.