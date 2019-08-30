Зеленский предложил отстранять президента страны от власти за госизмену
18:47 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести в Конституцию Украины норму, позволяющую Верховной раде объявить импичмент главе государства в случае государственной измены. Об этом говорится в тексте проекта закона об особой процедуре устранения президента.
"Верховная рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады.
НОВОСТИ
- 18:52 30.08.2019
- Визит президента США в Польшу находится в стадии отмены - СМИ
- 18:44 30.08.2019
- Медведев предложил создать плавучие Дома культуры для работы на Волге
- 17:40 30.08.2019
- Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
- 17:12 30.08.2019
- Российскую легкоатлетку Медведеву дисквалифицировали на восемь лет
- 17:00 30.08.2019
- Собянин открыл историческое здание музыкальной школы имени Глиэра после капремонта
- 16:32 30.08.2019
- Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
- 16:12 30.08.2019
- В Госдуме пояснили предложение о продлении школьных каникул
- 16:00 30.08.2019
- Максимальный уровень комиссий для магазинов в Системе быстрых платежей составит 0,7%
- 15:32 30.08.2019
- Оснащение чиновников смартфонами на отечественной мобильной ОС откладывается
- 15:12 30.08.2019
- Турция ведет переговоры с РФ по вопросу приобретения истребителей - Эрдоган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать