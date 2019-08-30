Визит президента США в Польшу находится в стадии отмены - СМИ
18:52 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти еще в начале недели начали обсуждать с польской стороной отмену визита президента США Дональда Трампа в республику, который должен был состояться 1-2 сентября. Об этом в пятницу сообщила газета "Вашингтон пост".
"Должностные лица Белого дома начали обсуждать отмену поездки ранее на этой неделе", - сообщило издание со ссылкой на свои источники. Газета отмечает, что после поездки во Францию на саммит Группы семи Трамп, "как представляется, не был в восторге от второго зарубежного визита".
НОВОСТИ
- 18:47 30.08.2019
- Зеленский предложил отстранять президента страны от власти за госизмену
- 18:44 30.08.2019
- Медведев предложил создать плавучие Дома культуры для работы на Волге
- 17:40 30.08.2019
- Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
- 17:12 30.08.2019
- Российскую легкоатлетку Медведеву дисквалифицировали на восемь лет
- 17:00 30.08.2019
- Собянин открыл историческое здание музыкальной школы имени Глиэра после капремонта
- 16:32 30.08.2019
- Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
- 16:12 30.08.2019
- В Госдуме пояснили предложение о продлении школьных каникул
- 16:00 30.08.2019
- Максимальный уровень комиссий для магазинов в Системе быстрых платежей составит 0,7%
- 15:32 30.08.2019
- Оснащение чиновников смартфонами на отечественной мобильной ОС откладывается
- 15:12 30.08.2019
- Турция ведет переговоры с РФ по вопросу приобретения истребителей - Эрдоган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать