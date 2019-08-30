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Визит президента США в Польшу находится в стадии отмены - СМИ

18:52 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти еще в начале недели начали обсуждать с польской стороной отмену визита президента США Дональда Трампа в республику, который должен был состояться 1-2 сентября. Об этом в пятницу сообщила газета "Вашингтон пост".

"Должностные лица Белого дома начали обсуждать отмену поездки ранее на этой неделе", - сообщило издание со ссылкой на свои источники. Газета отмечает, что после поездки во Францию на саммит Группы семи Трамп, "как представляется, не был в восторге от второго зарубежного визита".

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