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НОВОСТИ

Режиссер Владимир Бортко заявил, что не будет участвовать в выборах на пост губернатора Петербурга

19:10 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил о снятии с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.

"Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов", - сказал Бортко на очередных дебатах кандидатов на пост губернатора города.

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