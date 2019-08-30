Режиссер Владимир Бортко заявил, что не будет участвовать в выборах на пост губернатора Петербурга

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил о снятии с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.

"Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов", - сказал Бортко на очередных дебатах кандидатов на пост губернатора города.