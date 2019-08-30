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В КПРФ недовольны решением Бортко отказаться от борьбы за кресло губернатора Петербурга

19:30 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, режиссера Владимира Бортко от участия в выборах - большая ошибка с его стороны, он не имел права принимать такое решение без согласования с утвердившей его кандидатуру конференцией регионального отделения партии. Об этом заявил ТАСС в пятницу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Он не имеет права принимать такие решения без решения коллегиального органа, который его выдвигал, а это конференция санкт-петербургского регионального отделения. <...> Я думаю, что это частная позиция Бортко, я не в курсе ситуации и считаю, что это большая ошибка с его стороны", - сказал Афонин.

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