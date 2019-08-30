Российские космонавты на МКС начала "тренировать" робота Федора
20:18 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперимент с роботом "Федором" стартовал на МКС. Им управляет космонавт Александр Скворцов, следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами, которые транслируются на сайте НАСА.
"Левая рука прекрасно работает. Сейчас вообще просто хорошо", - сказал Скворцов.
Второй космонавт Алексей Овчинин наблюдает за процессом. "На правой руке согнул все четыре пальца. Сейчас большой палец прижал к четырем. Сейчас пальцы разогнулись", - комментирует Овчинин, который также снимает происходящее на камеру.
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