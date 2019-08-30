Америка не причастна к аварии на космодроме в Иране - Трамп

21:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не причастны к неудаче, которой обернулась предпринятая Ираном в четверг попытка запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, расположенного в провинции Семнан на севере страны. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в "Твиттере" американский президент Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты Америки не были причастны к катастрофической аварии во время окончательной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir ("Сафир") на стартовой площадке в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в том, чтобы установить, что произошло на космодроме", - написал президент. К своему сообщению он прикрепил спутниковый снимок, на котором видны повреждения ракеты и стартовой площадки.