ОНК не нашел Сенцова ни в "Лефортово", ни в "Бутырке"

21:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово". Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - сказали в ОНК.