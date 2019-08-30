ОНК не нашел Сенцова ни в "Лефортово", ни в "Бутырке"
21:29 30.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово". Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - сказали в ОНК.
НОВОСТИ
- 21:28 30.08.2019
- Америка не причастна к аварии на космодроме в Иране - Трамп
- 20:18 30.08.2019
- Российские космонавты на МКС начала "тренировать" робота Федора
- 19:30 30.08.2019
- В КПРФ недовольны решением Бортко отказаться от борьбы за кресло губернатора Петербурга
- 19:10 30.08.2019
- Режиссер Владимир Бортко заявил, что не будет участвовать в выборах на пост губернатора Петербурга
- 18:52 30.08.2019
- Визит президента США в Польшу находится в стадии отмены - СМИ
- 18:47 30.08.2019
- Зеленский предложил отстранять президента страны от власти за госизмену
- 18:44 30.08.2019
- Медведев предложил создать плавучие Дома культуры для работы на Волге
- 17:40 30.08.2019
- Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
- 17:12 30.08.2019
- Российскую легкоатлетку Медведеву дисквалифицировали на восемь лет
- 17:00 30.08.2019
- Собянин открыл историческое здание музыкальной школы имени Глиэра после капремонта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать