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Беспилотник ВВС США провел много часов у черноморского побережья РФ

22:34 30.08.2019 Источник: Интерфакс

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 15:15 мск, совершил четыре пролета от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Затем он осуществил еще три пролета непосредственно вдоль южного побережья Крыма - от Керченского пролива до Севастополя, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии около 45 км от российских берегов. В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, несколько раз приближался к побережью Крыма на расстояние до 33 км. Приблизительно в 22:05 мск, он начал удаляться от российских рубежей, взяв курс на авиабазу в Италии.

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