Два человека пострадали при пожаре в Бийске, 23 эвакуированы - МЧС
08:30 31.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в жилом доме в наукограде Бийск Алтайского края, предварительно - из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Пострадали два человека, 23 эвакуированы, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"31 августа поздно ночью в одном из многоквартирных домов города Бийска произошел пожар. Личный состав пожарно- спасательной части №21 эвакуировал из здания 23 человека, в том числе четырех детей. Два человека - мужчина 1964 года рождения и женина 65-го года рождения - получили травмы и госпитализированы в городские больницы №2 и №4. Предварительная причина пожара, пока не подтвержденная следственными органами - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования", - сообщает ведомство.
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