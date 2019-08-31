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Сайт предвыборного штаба Трампа взломали хакеры

08:40 31.08.2019 Источник: Газета.Ru

Страница сайта предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа была взломана. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, теперь страница выдает ошибку 404 (это значит, что запрашиваемая страница не найдена) и насмешливое изображение соперницы главы США на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

Причем сама Клинтон показана в роли президента Соединенных Штатов. Уточняется, что Клинтон стоит на фоне Капитолия за трибуной с президентской печатью.

При попытке зайти на страницу на сайте предвыборной кампании Трампа появляется ироничная надпись: «Ой! Это странно. Вы ищете что-то, чего не существует.... Попробуйте вернуться на главную страницу».

Согласно изданию, соратники президента Соединенных Штатов пока никак не прокомментировали данную шутку.  Газета.Ru

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