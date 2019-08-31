Премьер-министр Пакистана заявил, что риск столкновения между его страной и Индией растет
08:50 31.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировому сообществу следует принять меры в связи с ситуацией в Кашмире, поскольку угроза военной конфронтации между Исламабадом и Нью-Дели становится все более серьезной. Такое мнение выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии американской газеты "Нью-Йорк таймс".
"Если мир ничего не сделает, чтобы остановить нападки Индии на Кашмир и его жителей, будут последствия для всего мира, учитывая, что два государства, обладающие ядерным оружием, все ближе к прямому военному столкновению", - предупредил Хан. Он заострил внимание на заявления министра обороны Индии Раджнатха Сингха, который ранее в текущем месяце сообщил, что Нью-Дели будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия, исходя из будущих обстоятельств. Хан назвал это "не слишком завуалированной угрозой" применения ядерного оружия в отношении Пакистана.
Премьер-министр Пакистана также отметил, что его страна и Индия "должны уйти от подходов, основанных на антагонизме, и начать диалог относительно Кашмира, стратегических вопросов и торговли". Хан сообщил, что Исламабад готов выступить с рядом предложений относительно Кашмира. По словам премьер-министра, "диалог может начаться только, когда Индия откажется от незаконной аннексии Кашмира".
Хан также подчеркнул, что ранее неоднократно предпринимал попытки нормализовать отношения с Нью-Дели. По его мнению, индийская сторона не проявляла аналогичного настроя.
5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.
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