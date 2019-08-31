Киев ждет встречных шагов от РФ для проведения выборов в Донбассе

09:00 Источник: Эхо Москвы

Киев рассматривает возможность проведения выборов на Донбассе, если Россия предпримет встречные шаги. Об этом сказал новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Эта позиция может означать готовность Киева вести плодотворное сотрудничество. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.



Россия готова к проведению выборов на Донбассе, если будет организован качественный международный контроль, отметил Андрей Климов.