США ввели санкции против иранского танкера
09:30 31.08.2019 Источник: РБК
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1, задержанный в июле в Гибралтаре. Об этом сообщается на сайте министерства.
По данным ведомства, он перевозил 2,1 млн баррелей иранской нефти. В Минфине заявили, что она принесла пользу силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». В санкционный список также включили капитана танкера Ахилеш Кумар. РБК
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