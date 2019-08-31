США ввели санкции против иранского танкера

09:30 Источник: РБК

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1, задержанный в июле в Гибралтаре. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, он перевозил 2,1 млн баррелей иранской нефти. В Минфине заявили, что она принесла пользу силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». В санкционный список также включили капитана танкера Ахилеш Кумар. РБК