Животные ушли из горящих красноярских лесов на Алтай

12:30

Медведи и волки ушли из горящих красноярских лесов на Алтай. Напуганные пожарами животные бегут из лесов Красноярского края: медведи, лисы, волки и рыси перебрались в Алтайский край, пишет Sibnovosti.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.

"Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов об учащении случаев встреч человека с медведем", — говорится в сообщении.



С начала августа местные жители уже замечали медвежьи следы в 20 км от села Нижняя Петровка, а также встречали стаю диких кабанов.



Нападений на людей не происходило, однако жителей призывают не гулять по лесным массивам. ren.tv

