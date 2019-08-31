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НОВОСТИ

Животные ушли из горящих красноярских лесов на Алтай

12:30 31.08.2019

Медведи и волки ушли из горящих красноярских лесов на Алтай. Напуганные пожарами животные бегут из лесов Красноярского края: медведи, лисы, волки и рыси перебрались в Алтайский край, пишет Sibnovosti.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона. 

"Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов об учащении случаев встреч человека с медведем", — говорится в сообщении. 

С начала августа местные жители уже замечали медвежьи следы в 20 км от села Нижняя Петровка, а также встречали стаю диких кабанов.

Нападений на людей не происходило, однако жителей призывают не гулять по лесным массивам.  ren.tv

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