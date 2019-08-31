Животные ушли из горящих красноярских лесов на Алтай
12:30 31.08.2019
Медведи и волки ушли из горящих красноярских лесов на Алтай. Напуганные пожарами животные бегут из лесов Красноярского края: медведи, лисы, волки и рыси перебрались в Алтайский край, пишет Sibnovosti.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.
"Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов об учащении случаев встреч человека с медведем", — говорится в сообщении.
С начала августа местные жители уже замечали медвежьи следы в 20 км от села Нижняя Петровка, а также встречали стаю диких кабанов.
Нападений на людей не происходило, однако жителей призывают не гулять по лесным массивам. ren.tv
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