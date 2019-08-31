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Задержанный в Сирии палач ИГ получал пособие на жилье в Британии

10:30 31.08.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

В Сирии задержан уроженец Бельгии и житель британского Бирмингема Ануар Хаддуши. Экстремист, прозванный "палачом Ракки" обезглавил в "столице ИГ"  более ста человек.

После отъезда Хаддуши в Сирию власти Бирмингема продолжали выплачивать на его счет пособие на жилье. Прокуроры считают, что эти деньги использовались для финансирования терактов в Париже и Брюсселе.

35-летний Хаддуши и его жена Жюли Мейс были задержаны Сирийскими демократическими силами после битвы за Багуз, один из последних оплотов "Исламского государства" (ИГ, запрещена на территории РФ) в провинции Дейр-эз-зор.

Хаддуши и его жена - уроженцы Бельгии. В Британию они приехали в 2009 году и поселились в Бирмингеме. Через шесть лет, в 2014-м, пара уехала в Сирию, где присоединилась к экстремистам.

Задержавшие мужчину считают, что он был одним из основных палачей "Исламского государства", осуществлявших казни дезертиров, людей другой веры, пленных и журналистов.

В ИГ Хаддуши предположительно был известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики. Одним из первых о палаче рассказал сирийский юрист Ибрагим аль-Фараж в ходе визита бельгийской делегации в Сирию в прошлом году. По свидетельству аль-Фаража, на счету "палача Ракки" более сотни жертв.  Русская служба Би-би-си

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