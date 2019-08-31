МИД КНР выразил протест Белому дому за сочувствие радикальным активистам в Гонконге

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское правительство выражает решительный протест Белому дому и некоторым сенаторам Конгресса США за сочувствие радикально настроенным участникам протестов в Гонконге и критику со стороны Соединенных Штатов в связи с их задержанием. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.

"Согласно сообщениям СМИ, некоторые сенаторы Конгресса США <…> и сотрудники Белого дома отозвались с критикой о законно произведенных задержаниях [виновников актов насилия в ходе протестов в Гонконге]. Они высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов, назвав их "несогласными" и потребовали, чтобы гонгонгская администрация отозвала обвинения, а также пригрозили [санкционным] законопроектом по Гонконгу, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Подобные заявления извращают действительность. <…> Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест".

