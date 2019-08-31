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НОВОСТИ

Около 13% компаний намерены покинуть Китай - Трамп

12:00 31.08.2019 Источник: Известия

Около 13% компаний намерены покинуть Китай, потому что Пекин не может «соперничать с пошлинами», заявил журналистам в субботу, 31 августа, американский лидер Дональд Трамп.

«Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема», — отметил президент. Он уточнил, что не удивлен такому развитию событий, и выразил уверенность, что указанная цифра будет расти и дальше.

При этом глава государства не пояснил, говорит ли он только об американских компаниях или в целом об иностранных корпорациях.  Известия

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