Около 13% компаний намерены покинуть Китай - Трамп

12:00 Источник: Известия

Около 13% компаний намерены покинуть Китай, потому что Пекин не может «соперничать с пошлинами», заявил журналистам в субботу, 31 августа, американский лидер Дональд Трамп.

«Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема», — отметил президент. Он уточнил, что не удивлен такому развитию событий, и выразил уверенность, что указанная цифра будет расти и дальше.

При этом глава государства не пояснил, говорит ли он только об американских компаниях или в целом об иностранных корпорациях. Известия

