Цех по производству ДСП горит в Ленинградской области
10:00 31.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ленинградской области горит цех по производству ДСП. Инцидент произошёл в деревне Старая. Площадь пожара увеличилась до 3 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают 50 человек и 16 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Есть угроза распространения огня на соседние здания. Говорит Москва
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