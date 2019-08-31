Цех по производству ДСП горит в Ленинградской области

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ленинградской области горит цех по производству ДСП. Инцидент произошёл в деревне Старая. Площадь пожара увеличилась до 3 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают 50 человек и 16 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Есть угроза распространения огня на соседние здания. Говорит Москва

