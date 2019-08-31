При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот, пострадал ребенок
13:00 31.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
"На борту самолета было два человека, включая 12-летнюю девочку. В результате жесткой посадки погиб пилот, ребенок пострадал, его осматривают врачи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в районе деревни Минино. "В оперативные службы позвонил местный житель, который сообщил о падении самолета", - уточнили в экстренных службах. Прибывшие на место спасатели установили, что самолет совершил жесткую посадку. Причины сейчас выясняются.
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