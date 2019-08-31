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При взрыве в Харьковской области погиб украинский пограничник

14:00 31.08.2019 Источник: Известия

Украинский пограничник погиб во время несения службы. Об этом сообщила Госпогранслужба страны.

По данным ведомства, инцидент в Харьковской области произошел в пятницу, 30 августа, взорвался неустановленный на данный момент предмет. «Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею», — отметили там.

Сослуживец оказал раненому первую помощь, на место ЧП вызвали «скорую». 35-летний пограничник скончался по дороге в больницу.  Известия

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